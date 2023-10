Geheimtipp Karstadt-Parkhaus 600 Parkplätze in Saarbrücken für kurze Zeit gratis

Wer regelmäßig in die Landeshauptstadt fährt, weiß: Parkplätze sind in Saarbrücken schwer zu finden. Und die, die vorhanden sind, kosten häufig nicht gerade wenig Parkgebühren. Umso erfreuter dürfte der ein oder andere gestern gewesen sein. Denn im Karstadt-Parkhaus, das immerhin 600 Parkplätze hat, konnten Besucher am Montag, 30. Oktober, kostenlos parken.