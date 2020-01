Saarbrücken Gas und Sonnenkraft statt Kohle: Energie SaarLorLux investiert 80 Millionen Euro an der Römerbrücke – und gut aussehen soll’s auch.

Joachim Morsch hat ganz offensichtlich Freude an seinem Job. Das liegt daran, dass der Vorstand und Sprecher von Energie SaarLorLux, wie er sagt, „gute Botschaften“ hat. Während andere Energieunternehmen in der Klimadebatte unter Druck geraten, verkündet Morsch, dass sein Unternehmen komplett aus der Kohle aussteigt und so 60 000 Tonnen CO 2 pro Jahr einspart. Dazu investiert Energie SaarLorLux rund 80 Millionen Euro in ein neues Gaskraftwerk. Die fünf Gasmotoren, die neben das Heizkraftwerk Römerbrücke gebaut werden, sollen ab April 2020 nicht nur rund 30 000 Haushalte mit Strom und Wärme versorgen, es soll auch gut aussehen.