Gefährliche Körperveretzung : Frau (57) feuert mit Schreckschusswaffe auf Bekannten (59)

Völklingen Mit einer Schreckschusswaffe hat am Samstagabend in Völklingen-Wehrden eine 57-Jährige auf ihren Bekannten gefeuert.

Ein Streit ist am Samstagabend (25. Juli) in Völklingen-Wehrden eskaliert: Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hat eine 57 Jahre alte stark betrunkene Frau in der Burötherstraße auf ihren zwei Jahre älteren Bekannten mit einer Schreckschusswaffe gefeuert. Die Waffe war mit Reizstoffmunition geladen.