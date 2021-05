Inzidenz im Regionalverband steigt : Corona: Die nächste Notbremse droht schon

Regionalverband Die Corona-Lockerungen treten an diesem Samstag erst in Kraft, da drohen schon wieder Verschärfungen. Weil die Inzidenz im Regionalverband steigt, könnte am Mittwoch wieder die Notbremse greifen.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldet 54 neue Corona-Fälle (Stand: Freitag, 21. Mai, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt auf 101,4. Maßgeblich sind jedoch die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Folgetag veröffentlicht. Diese können leicht von den Berechnungen des Gesundheitsamtes abweichen. Am Freitag lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den RV bei 86,4. Damit blieb der RV den sechsten Werktag in Folge unter 100 Fällen je 100 000 Einwohnern. Ab 22. Mai gilt dort wieder das Saarland-Modell. Mit einem tagesaktuellen Negativ-Test lassen sich die Lockerungen in der Gastronomie, der Kultur und für private Kontakte nutzen. Das Amt erwartet, dass die vom RKI ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den RV am Samstag knapp über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt. Sollte dies an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall sein, greift am übernächsten Tag wieder die Bundesnotbremse mit Rücknahme der Öffnungsschritte. Dies könnte, sofern sich der Trend fortsetzt, am Mittwoch, 26. Mai, der Fall sein.