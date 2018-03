später lesen Brand in der Dudweilerstraße 50-Jähriger wird bei Wohnungsbrand schwer verletzt FOTO: Carsten Rehder / dpa FOTO: Carsten Rehder / dpa Teilen

Ein 50-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag bei einem Wohnungsbrand in der Dudweilerstraße in Saarbrücken schwer verletzt.