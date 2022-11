Kernige Musik in Malstatt : In der Breite63 gab es die volle Ladung Blues

Brachten die Hütte beim ersten Tag des 5. Blues- & Rootsfestivals in der Breite 63 zum Toben: Die Sängerinnen Sugar Queen (linkes Bild) und Kyla Brox. Foto: Kerstin Krämer

Saarbrücken Beim frenetisch umjubelten Auftakt des 5. Blues- & Rootsfestivals in dem Malstatter Kulturtreff begeisterten die Sängerinnen Sugar Queen und Kyla Bronx das Publikum.

Wow! Das muss man erst mal toppen: Kaum erklingen die ersten Takte, schwebt das verzückte Publikum schon im siebten Blueshimmel. Und das Team des Malstatter Kulturzentrums Breite 63 hatte am Freitag nicht nur musikalisch Grund zu jubeln: Der Auftakt des 5. Saarbrücker Blues- & Rootsfestivals war die erste ausverkaufte Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie, wie der künstlerische Leiter Hans-Martin Derow froh verkündete.

Und das, obwohl die sommerlichen Blues-Matineen von „Sonntags ans Schloss“ noch gar nicht so lange zurück liegen. Aber dem Andrang und ekstatischen Beifall nach zu urteilen hungern die hiesigen Blues-Fans schon wieder nach hochkarätigen Konzerten – ein Stammgast der Breite 63 meinte gar, so eine Stimmung habe er hier noch nie erlebt. Wer das 2007 von dem Gitarristen Bernd Dahlmanns als reines Blues-Spektakel initiierte Festival von Anfang an verfolgt, entsinnt sich allerdings, dass beispielsweise 2012 die Hütte ähnlich kopf stand: Damals hatte die urige Hildesheimer Kapelle „B. B. & the Blues Shacks“ den selig schwofenden Zuschauern ein glückliches Grinsen ins Gesicht gespielt.

Jetzt griff das Festival, das vor fünf Jahren unter Derows Ägide um die Komponenten Folk und Weltmusik erweitert wurde, ein Motto auf, mit dem es 2014 ebenfalls einen Volltreffer gelandet hatte: Unter dem Nenner „Strong Voices“, starke Stimmen, präsentierte das Festival erneut ausschließlich Formationen weiblicher Vokalfachkräfte. Für den Samstag im Zeichen des Folk hatten sich das Trio der schottischen Sängerin Iona Fyfe und mit dem italienischen „Sorelle Prestigiacomo Quintett“ um Claudia Sala insgesamt gleich drei Songwriterinnen angekündigt.

Der Freitag jedoch stand ganz im Zeichen zweier pfundiger Ladies, von denen zumindest eine auch kein Problem damit hat, in guter alter Blues-Tradition als „Big Mama“ bezeichnet zu werden. Die andere kannte man schon: Kyla Brox hatte 2014 so überzeugt, dass sie nun nochmal eingeladen worden war. Den Anfang machte „The straight Blues Band“ um die amerikanische Sängerin Michele Denise alias Sugar Queen aus Florida. Da hüpfte einem allein schon beim Anblick des Leslies, des Rotationslautsprechers der Hammondorgel, der sich bereits vor Konzertbeginn lautlos auf Touren brachte, erwartungsvoll das Herz. Umgekehrt wurde es Sugar Queen beim herzlichen Empfang direkt so warm um das ihre, dass sie umgehend die Jacke auszog und erst mal einen ordentlichen Schluck aus der Wasserflasche nahm, die wegen ihres spektakulären Glitzermäntelchens amüsierte Blicke erntete.

Und dann: Party! Bei fidelem Jump-Blues, zünftigem Louisiana-Shuffle, erdigen Chicago- und stimulierenden New-Orleans-Grooves, ergänzt um heiße Funky-Beats, fiel das Stillsitzen schwer. Sugar Queen erwies sich als charismatische Geschichtenerzählerin eher energischer Couleur, die als Sängerin eine unprätentiös schnörkellose Gangart pflegt und auch dank ihrer ulkigen Moderation spontan Sympathien erntete. Parallel riss sie ihre Band so mit, dass Gitarrist Jean Raven, Bassist Erwin Huigen und (Ersatz-)Schlagzeuger Jeff Mayer zur Höchstform aufliefen und Keyboarder Jan van Drunen, der auch glasklare E-Piano-Sounds beisteuerte, seine wohlig säuselnde Orgel schier zum Schäumen brachte. Spätestens beim Schluss-Applaus hielt es wirklich kaum noch einen auf den Stühlen.

Foto: Kerstin Krämer