Silvesterlauf Warum sich der Sieger selbst verflucht hat

Jan Lukas Becker reckte beide Arme nach oben und überquerte mit einem breiten Lächeln die Ziellinie an der Saarbrücker Sportschule. Der 30-Jährige von der gastgebenden LSG Saarbrücken-Sulzbachtal sicherte sich am Sonntag zum zweiten Mal nach 2019 den Sieg beim internationalen „Sparverein Silvesterlauf“. Becker bewältigte die zehn Kilometer lange Strecke durch den Saarbrücker Stadtwald in 31:17 Minuten. Der Saabrücker lag 44 Sekunden vor dem zweitplatzierten Yonas Kinde vom Luxemburger Verein Celtic Diekirch.