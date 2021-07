Aktuelle Statistik des Gesundheitsamts : 48 Menschen sind derzeit im Regionalverband infiziert

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Montag einen neuen Coronafall (Stand 12. Juli, 16 Uhr) gemeldet. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner wird damit nach internen Berechnungen bei 8,9 bleiben.

Maßgeblich sind jedoch die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Folgetag veröffentlicht. Diese können aus unterschiedlichen Gründen leicht von den internen Berechnungen abweichen. Für den Montag lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den Regionalverband bei 9,1. Drei Personen konnten am Montag die Quarantäne beenden. Somit sind 48 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 33 in Saarbrücken, sechs in Völklingen, jeweils zwei in Friedrichsthal, Riegelsberg und Sulzbach, sowie jeweils einer in Kleinblittersdorf, Püttlingen und Quierschied. In Großrosseln und Heusweiler gibt es derzeit keine aktiven Fälle. Insgesamt liegen im Regionalverband 15 899 bestätigte Fälle vor, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden. Davon entfallen 8971 auf die Landeshauptstadt und 6928 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Als genesen gelten 15 376 Personen. Die Anzahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, liegt bei 475.