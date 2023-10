Laufsport Von Seitenstechen und kleinen Erfolgserlebnissen

Bei bestem Laufwetter ließen es sich viele Hobby-Sportler und ambitioniertere Athleten nicht nehmen, die 35. Ausgabe des Westspangen-Laufs der LAG Saarbrücken in Angriff zu nehmen. 731 Anmeldungen – das waren 300 mehr als im Vorjahr. Insgesamt erreichten 615 Teilnehmer in den vier Läufen das an der Saar zwischen Daarler Brücke und Ostspange gelegene Ziel. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagte der LAG-Vorsitzende Dirk Eichler-Uebel mit einem Lächeln.