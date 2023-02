35-jährige Saarländerin Anna Hemmer will in Südafrika nachhaltige Fram aufbauen : „Das Miteinander geht durch den Magen“

Die Saarländerin Anna Hemmer (rechts) und ihre südafrikanische Geschäftspartnerin Neo Potele. Gemeinsam wollen sie in dem Land eine nachhaltige Fram aufbauen und dort Kochkurse anbieten. Foto: Anna Hemmer

Saarbrücken/Pretoria Die 35-jährige Saarländerin Anna Hemmer will in Südafrika auf einer nachhaltig ausgerichteten Farm Kochkurse anbieten – und so Menschen zusammenführen.

Zwischen Saarbrücken und dem südafrikanischen Pretoria liegen rund 9000 Kilometer Entfernung – der Luftlinie nach gemessen. Um 9000 Kilometer wird die Saarländerin Anna Hemmer (35) ihren Lebensmittelpunkt bald also verschieben. 9000 Gelegenheiten, um nervös zu werden, beunruhigt zu sein, sich den Kopf zu zerbrechen. Auf Anna Hemmers Gesicht findet sich beim SZ-Gespräch in einem Saarbrücker Café allerdings nichts als Gelassenheit: Einen „gesunden Respekt“ habe sie natürlich, stellt Hemmer klar, und auch um ihre Sicherheit mache sie sich Gedanken. Vor allem aber freue sie sich auf ihre neue Heimat Südafrika. Diese Nonchalance Hemmers hinsichtlich des nahenden Umzugs mag daher rühren, dass sie keine Anfängerin in Sachen Auswandern ist. Drei Jahre arbeitete sie für einen Automobilhersteller in Indien, war dort gemeinsam mit einem Kollegen komplett für die Marke – angefangen von Warenimporten, über die Einstellung von Autohändlern bis hin zum Launch der Website – verantwortlich. Es folgten zwei weitere Jahre für selbigen Automobilhersteller in Indonesien. Und doch ist diesmal alles anders. „Bei den Umzügen nach Indien und Indonesien wurde alles von meinem Arbeitgeber organisiert“, schmunzelt Hemmer. Jetzt, auf ihrem Weg nach Südafrika, ist sie für alles selbst verantwortlich. Dort wird sie sich nämlich ihren Traum eines eigenen, verantwortungsbewussten und sozialen Unternehmens erfüllen.

Als Anna Hemmer sich 2021 entschied, ihren guten, sicheren Job zu kündigen, das gute, sichere Gehalt also gleich mit, da lagen schon einige Jahre des Zweifelns hinter ihr. Hemmer erzählt, dass sie in ihrer Zeit beim Automobilhersteller viele Märkte und Kulturen kennenlernen durfte, lernen durfte, wie man diese verbindet, in ihnen verhandelt, verkauft. Sie erzählt aber auch, dass sie zuletzt immer mehr Zweifel gehabt habe, sich gefragt habe, was sie mit ihrem Leben noch machen wolle. „Ich habe meine Zukunft nicht mehr in einem Großkonzern gesehen“, erklärt Hemmer. Mit dem vagen Wunsch, irgendetwas machen zu wollen, das „Kulinarik und Nationalitäten“, zwei ihrer großen Interessen, verbindet, verließ Hemmer schließlich ihren Job und begann eine einjährige Reise durch die Welt – auf der Suche nach dem perfekten Ort für ihre Idee.

Gleich beim ersten Stop – Südafrika – machte es dann Klick. In mehrfacher Hinsicht. Über gemeinsame Bekannte lernte Hemmer die Südafrikanerin Neo Potele kennen, aktuell tätig bei einer Kunstagentur und Betreiberin einer ökologischen Eierfarm. Die Frauen tauschten sich aus, bemerkten, dass sie ähnliche Vorstellungen, ähnliche Pläne hatten. „Gemeinsam haben wir überlegt, was wir in Südafrika realisieren könnten“, erzählt Hemmer, „uns kam die Kluft zwischen Gesellschaften in den Sinn, die so fest in mit der Geschichte dieses Landes verbunden ist“. Hemmers und Poteles Idee: Gemeinschaft über Kontakt schaffen. Und zwar in Form von Kochkursen. „Auch ich bin in den Ländern, in denen ich gelebt habe, vor allem über Essen mit Menschen in Kontakt gekommen, darüber neue Gerichte kennenzulernen, zu kochen, gemeinsam zu essen“. Hemmers und Poteles langfristige Vision ist der Aufbau einer nachhaltigen, mit einer auf Permakultur statt Monokultur ausgerichteten Farm in Pretoria. Im Kontext der Farm sollen dann Kochkurse in kleinem Kreis mit maximal 15 Teilnehmern stattfinden, Expats wie Einheimischen, die sich so in einer ungezwungenen Atmosphäre kennen lernen können. Sobald die Farm genug Ertrag erbringt, soll nur mit eigenen Produkten gekocht und diese zusätzlich verkauft werden. Finanzieren wollen Hemmer und Potele ihr Projekt vor allem auch über ein Crowdfunding. Um schon einmal „etwas vorweisen zu können“, wie Hemmer sagt, und den Projektansatz auszutesten, starten Hemmer und Potele alsbald mit Kochkursen in Johannesburg. Anne Hemmer blickt ihrem Umzug freudig entgegen, freut sich auf die Herausforderung, darauf, etwas zu bewegen, Menschen zusammen zu bringen. „Das Miteinander geht schließlich durch den Magen“, sagt sie.