Frauen laufen für guten Zweck 311 Teilnehmerinnen beim Saarbrücker Frauenlauf

Die zehn Kilometer lange Laufstrecke führte entlang des Stadens über die St. Arnualer Brücke und weiter über den Leinpfad in Richtung Güdingen, die Daarler Wiesen und zurück. Am Wendepunkt stand ein Wasserstand für die nötige Erfrischung bereit. Die 4,5 Kilometer lange Strecke für Läuferinnen und Walkerinnen verlief entlang des Stadens zur Undine-Halbinsel und zurück zum Start. Lenja Faltin schaffte es beim Zehn-Kilometerlauf zuerst ins Ziel: „Ich bin zum ersten Mal dabei und freue mich sehr. Mit diesem Sieg hätte ich nicht gerechnet. Ich wollte einfach spaßeshalber teilnehmen und gehe wöchentlich ein bis zweimal laufen, so sechs bis zehn Kilometer. Morgen geht es für mich als Au-pair für ein Jahr nach Schweden, also war das nun der perfekte Abschluss in Saarbrücken. Ich würde gerne wieder an dem Lauf teilnehmen, allerdings werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich noch in Schweden sein.“ Die 19-Jährige aus Riegelsberg freute sich sichtlich. Ellen Erdkönig wurde Erste beim 4,5-Kilometerlauf und Sarah Schmidt-Zech beim 4,5 Kilometer-Walking.