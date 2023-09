30 Jahre Schmuckatelier Grewenig am St. Johanner Markt Ein Schmuckstück am Markt

In den Vitrinen funkeln Ringe, Ketten, Ohrstecker, dahinter wird gearbeitet. Claudia Grewenig hat ihr Schmuckatelier seit 20 Jahren am St. Johanner Markt, zuvor war es in der Karlstraße, dann in der Kappengasse: 30 Jahre „Grewenig Schmuck“ macht das insgesamt; bis 2007 arbeitet sie zusammen mit ihrem ersten Mann Hermann. Als er ganz plötzlich starb, waren Tochter Marie und Sohn Lukas noch nicht fertig mit ihrer Ausbildung. Marie ist inzwischen auch Goldschmiedin und arbeitet zusammen mit Ehemann Lukas Link in Claudia Grewenigs Saarbrücker Atelier. Lukas Grewenig leitet die Designabteilung für eine große Firma in Pforzheim und lebt inzwischen in Stuttgart. Hin und wieder erweitert er das Schmuck-Team, etwa in der Weihnachtszeit.