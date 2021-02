Aktuelle Zahlen im Regionalverband : 30 neue Corona-Infizierte und zwei Todesfälle am Wochenende

Regionalverband Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner ist am Sonntag leicht auf 66,9 im Regionalverband gesunken. 49 Mal wurde bisher eine Corona-Mutation nachgewiesen.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Sonntag, Stand 16 Uhr, acht neue Corona-Fälle gemeldet. Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt leicht auf 66,9. Bei sechs der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen stellte das Gesundheitsamt verschiedene Corona-Mutationen fest. In drei Fällen handelt es sich um die britische Variante, in den anderen drei Fällen um die südafrikanische Variante. In den meisten Fällen konnte bereits ein Zusammenhang zu bestehenden Mutationsfällen innerhalb der Familie hergestellt werden. Insgesamt wurde im Regionalverband bislang 49 Mal die britische und sechs Mal die südafrikanische/brasilianische Corona-Variante nachgewiesen. Am Samstag hatte das Gesundheitsamt 22 neue Coronafälle gemeldet. 62 Personen konnten am Sonntag als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 437 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 238 in Saarbrücken, 82 in Völklingen, 31 in Sulzbach, 24 in Heusweiler, 16 in Püttlingen, 16 in Riegelsberg, 13 in Quierschied, 7 in Kleinblittersdorf, 7 in Großrosseln und 3 in Friedrichsthal.