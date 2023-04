Südwest-Derby in Saarbrücken Hochrisiko-Spiel FCS-Waldhof – Polizei zur Lage nach Anpfiff im Ludwigspark

Wie bei solchen Einsätzen an der Tagesordnung, lassen sich die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen ungern in die Karten gucken, wie viele Polizisten konkret daran beteiligt sind. Nur so viel lässt sich der Pressesprecher entlocken: „Es sind mehrere Hundertschaften am Start.“ Eine Hundertschaft zähle mehr als 100 Beamte.