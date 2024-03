Vom 3. bis 5. Mai Streetfood-Festival im Bürgerpark Saarbrücken – worauf Besucher sich freuen können

Die Menschen im Saarland können sich wieder auf leckeres Essen in allen Variationen freuen. Und das schon bald: Denn am ersten Mai-Wochenende (3. bis 5. Mai) findet im Bürgerpark Hafeninsel in Saarbrücken wieder das Streetfood-Festival statt. Es ist die achte Auflage der Veranstaltung in der Landeshauptstadt. Wie bereits in den Vorjahren ist das Streetfood-Festival Teil der „European Street Food Awards“. Die besten Foodtrucks in ganz Europa werden mit diesem Preis ausgezeichnet. Das Deutschlandfinale wird in Saarbrücken ausgetragen.