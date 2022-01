Die aktuellen Regeln : 2G-Plus im Saarland: Wo die Regel gilt und wer keinen Test braucht

Saarbrücken In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens brauchen auch vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte im Saarland einen negativen Corona-Test. Einige Personen sind in 2G-Plus-Bereichen jedoch von der Testpflicht befreit.

Um die Ausbreitung des Coronavirus im Saarland einzudämmen, passt die saarländische Landesregierung bestimmte Regeln per Rechtsverordnung regelmäßig an. Zuletzt hat der Ministerrat Lockerungen für Menschen mit einer Boosterimpfung beschlossen. Doch was bedeutet das konkret und wo gilt die 2G-Plus-Regel?