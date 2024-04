Schulmeisterschaften im Bouldern und Klettern Wenn es in der Schule richtig aufwärts geht

Die Boulder-Arena in Dudweiler hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ort für Hobby-Sportler entwickelt. Am Dienstagmorgen ging es aber um Sieg und Niederlage – bei der siebten saarländischen Schulmeisterschaft im Bouldern und Klettern. Mehr als 250 Teilnehmer ab der fünften Klasse waren dabei. Viele von ihnen brachten Erfahrung an der Kletterwand mit, einige sind sogar Teil des saarländischen Landeskaders.