Bilanz 2019 : 227 000 Gäste in Saarbrücker Bädern

Saarbrücken Am beliebtesten ist das Totobad. Die Stadtwerke Bäder GmbH erklärt, ihr Sicherheitskonzept habe sich bewährt.

Am vollsten waren die Bäder am 30. Juni. An diesem Tag kamen insgesamt 14 500 Besucher. Der Tag mit den wenigsten Badegästen war der 20. Mai, an dem nur 163 Unerschütterliche den Weg ins Bad fanden.