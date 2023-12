Touristenziel Saarbrücken Saarbrücken steuert auf einen Übernachtungsrekord zu

Saarbrücken steuert im Jahr 2023 auf einen Tourismus-Rekord zu. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete die Landeshauptstadt mehr als 484 000 Übernachtungen. Das ist ein Plus von 16,3 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2019. Aktueller Spitzenreiter ist der September mit über 64 000 Übernachtungen und einem Plus von fast 22 Prozent gegenüber September 2019.