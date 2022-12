2000 Corona-Tote im Saarland : Traurige Marke überschritten: Hinter jeder Zahl in der Corona-Statistik steht ein Mensch

Foto: Getty Images/iStockphoto/Marina Sosnovskaya

Meinung Das Saarland vermeldete in dieser Woche den 2000. Corona-Toten. Das ist eine schlimme Nachricht – und kurz vor Weihnachten kein guter Zeitpunkt, um über Pandemie-Politik zu diskutieren, findet unsere Autorin.

Weihnachten ist eine Zeit zum Innehalten. Und doch gibt es Dinge, die auch kurz vor dem Fest nicht still und leise untergehen sollten. Das Saarland überschritt am Mittwoch eine traurige Marke: Über 2000 Corona-Todesfälle meldete das Gesundheitsministerium. Am Donnerstag erhöhte sich die Zahl nochmals auf 2003.

Aber was sagt das aus? Die Diskussion darum tobt seit Beginn der Pandemie. Starben diese Menschen an oder mit Corona? Überhaupt, argumentieren manche: Wie viele von ihnen litten an Vorerkrankungen? Und gibt es nicht auch Menschen, die den Corona-Maßnahmen zum Opfer fielen – beispielsweise, weil sie im Lockdown zu spät zum Arzt gingen?

Lesen Sie auch Noch bis zum 18. April : Ludwigsplatz wird zeitweilig zur Gedenkstätte für Coronaopfer

Es gibt in dieser erbitterten Debatte um den richtigen Umgang mit der Pandemie viele Positionen. Um Fakten geht es selten. So kam im Februar die Uniklinik Aachen in einer Studie zu dem Schluss, dass bei 86 Prozent der untersuchten Fälle tatsächlich Corona die Todesursache war. Ob sich diese Ergebnisse auf die Omikron-Variante übertragen lassen, ist aber nicht gesichert. Eine aktuelle Studie der WHO zur Übersterblichkeit schätzt, dass seit Anfang 2020 weltweit 15 Millionen Menschen durch Corona starben – dreimal mehr als bisher angenommen. Andere Forscher kommen zu abweichenden Ergebnissen, schätzen die Zahl niedriger, manche aber auch höher.