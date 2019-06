Großeinsatz der Feuerwehr : 200 Heuballen stehen in Auersmacher in Flammen

200 Heuballen stehen in Auersmacher in Flammen

Auersmacher Mehr als 200 Heuballen sind vergangene Nacht in Auersmacher abgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Großeinsatz in Auersmacher ausgerückt: Zum fünften Mal seit der Nacht auf Dienstag brannten zahlreiche Heuballen ab. Diesmal aber nicht in einer Scheune sondern auf einem Feld. Verletzt wurde niemand.