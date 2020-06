Spaß für die Kinder, Entlastung für die Eltern : Kinderprogramm für den Corona-Sommer

Saarbrücken Um Eltern zu entlasten, bietet das Land einen millionenschweren „Rettungsschirm Ferienbetreuung“ an.

In weniger als drei Wochen beginnen die Sommerferien und viele Eltern werden wieder vor der Frage stehen, wer sich um den Nachwuchs kümmern soll. Zahlreiche – wenn auch nicht alle – Ferienfreizeiten wurden schon frühzeitig abgesagt. Abhilfe schaffen will nun das saarländische Umweltministerium. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und außerschulischen Bildungspartnern hat die Behörde von Umweltminister Reinhold Jost (SPD) ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Umwelt-Staatssekretär Sebastian Thul (SPD) hat das Konzept am Donnerstagmittag in Saarbrücken vorgestellt.