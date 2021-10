Letzter Tag der Frist : Widerstand ungebrochen – 32 Kläger reichen 20 Klagen gegen Grubenflutung im Saarland ein

Saarbrücken/Saarlouis Am letzten Tag der Klagefrist gegen die Grubenflutung im Saarland gingen beim Oberverwaltungsgericht noch drei weitere Klagen ein. Eine wurde unterdessen zurückgezogen.

Am letzten Tag der Klagefrist sind am Mittwoch, 20. Oktober, noch drei weitere Klagen gegen die Grubenflutung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Saarlouis eingegangen. Dies teilte das Gericht auf SZ-Anfrage mit. Damit gibt es insgesamt 20 Klagen von 32 Klägern.