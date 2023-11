Wie Frauen netzwerken Frauen-Netzwerk: Gemeinsam feiern, sich gegenseitig fördern

Männerclubs gibt es schon lange: Man traf und trifft sich zum Beispiel bei den Lions oder bei Rotary. Und bleibt immer noch in vielen Sektionen unter sich, unter Männern. Auch wenn sich viele der so genannten Service-Clubs, die Wohltätigkeit mit beruflichem und persönlichem Netzwerken verbinden, in den letzten Jahren für Frauen geöffnet haben.