Volleyball „Ich konnte nicht atmen“

Sobald Sergej Danilov beginnt, über Volleyball zu sprechen, eröffnet er Einblicke in einen schier unerschöpflichen Erfahrungsschatz aus mehr als 50 Jahren Sportbegeisterung. Dabei wird der 65-Jährige nie müde zu betonen, dass er nicht gerne im Mittelpunkt steht: „Für mich zählen meine Arbeit und vor allem die Mannschaft.“ Die Mannschaft ist der TV Holz, mit dem der Trainer an diesem Samstag um 19 Uhr das dritte Saisonspiel in der 2. Liga bestreitet. Um 19 Uhr ist in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken der Tabellensechste SV Karlsruhe-Beiertheim im Aufsteiger-Duell zu Gast beim punktgleichen Tabellensiebten.