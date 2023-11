Basketball Aufsteiger BBV Saarbrücken feiert den ersten Regionalliga-Sieg

Im sechsten Anlauf war es für die Korbjäger des BBV Saarbrücken so weit: Mit dem 76:70 (38:31)-Erfolg bei der Basketball-Akademie der Gießen 46ers holte der Aufsteiger am Samstag seinen ersten Sieg in der 2. Basketball-Regionalliga. „Das war sehr wichtig für uns und ist ja auch ein historischer Sieg“, freute sich Jimmy Lauter, der Spieler und Vorsitzender des erst im Mai 2022 gegründeten Vereins ist. „Wir waren in einigen Spielen schon nah dran, in Gießen hat endlich alles gepasst. Wir haben gut verteidigt und waren offensiv ordentlich“, lobte Lauter, der zehn Zähler zum ersten Sieg des Tabellenletzten beisteuerte.