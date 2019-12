Ein Täter auf der Flucht : Zwei Männer misshandeln 18-Jährigen in Keller

Saarbrücken In einem Kellerraum in Saarbrücken haben zwei Täter einen 18-Jährigen gesperrt und misshandelt. Unter einem Vorwand gelang dem Opfer die Flucht.

Mit internationalem Haftbefehl sucht die Polizei einen 17-Jährigen, der mit einem Komplizen (25) einen 18-Jährigen in einen Kellerraum in Saarbrücken eingesperrt und misshandelt hat.

Wie die Polizei am Mittwoch (18.) mitteilte, ereignete sich die Tat am vergangenen Freitag (13.) zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Hohenzollernstraße.

Am nächsten Tag gelang es der Polizei,den 25-Jährigen in der Wohnung seiner Mutter in Saarbrücken-Malstatt zu verhaften. Er war für die Polizei kein Unbekannter und bereits „erheblich in Erscheinung getreten“, so die Mitteilung weiter. Er wurde dem Amtsrichter vorgeführt und anschließend ins Gefängnis in Saarbrücken gebracht.