Sport mit Botschaft : Saarbrücker Firmenlauf wirbt für Nachhaltigkeit

Saarbrücken Beim dm- Firmenlauf in Saarbrücken läuft am 9. Oktober zum ersten Mal das „17 Ziele“-Team. Der Aufdruck auf T-Shirts soll auf die 2015 von den Vereinten Nationen beschlossenen weltweiten Nachhaltigkeitsziele aufmerksam machen.

Wer mitlaufen und die Aktion des Netzwerks Entwicklungspolitik im Saarland (NES) und der Außenstelle der „Engagement Global“ gGmbH für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland unterstützen möchte, kann sich noch bis zu diesem Montag, 14. September, beim NES für das 17-Ziele Team anmelden. Für das „17-Ziele“-Team wird die Anmeldegebühr übernommen. Und für alle Teilnehmenden sowie weitere Interessierte ist am 22. September um 17 Uhr eine kleine Online-Veranstaltung. Es geht darum, was bisher bei den globalen Nachhaltigkeitszielen erreicht wurde und was noch fehlt.