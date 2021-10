Klagefrist vor dem Oberverwaltungsgericht läuft heute aus : Klagewelle gegen Grubenflutung

Die Grubenflutung im Saarland ist stark umstritten. Allein 13 Städte und Gemeinden haben Klagen eingereicht. Betroffen von der Teilflutung auf minus 320 Meter wäre ein Gebiet mit rund 600 000 Einwohnern. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Nahezu bis zum letztmöglichen Termin gingen beim Oberverwaltungsgericht Klagen gegen die Grubenflutung im Saarland ein. Wie es jetzt weitergeht und wann frühestens mit einer Entscheidung zu rechnen ist.

Heute läuft die Klagefrist gegen den vom Saarland genehmigten Grubenwasseranstieg in ehemaligen Bergwerken ab. Dem zuständigen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Saarlouis lagen am Dienstag insgesamt 17 Klagen von 29 Klägern vor. Teilweise gibt es bei einem Verfahren mehrere Kläger. In 13 Fällen haben Städte und Kommunen geklagt. Dies sind Saarbrücken, Saarlouis, St. Ingbert, Lebach, Dillingen, Heusweiler, Schmelz, Friedrichsthal, Schiffweiler, Wallerfangen, Saarwellingen, Nalbach und Schwalbach. Aber auch Stadtwerke oder Zweckverbände haben sich den Klagen angeschlossen. Zudem gibt es eine gemeinsame Klage der DB Netz AG, der DB Station&Service AG und der DB Energie GmbH gegen die Flutungspläne. Ferner haben drei Privatpersonen aus Schiffweiler und Heusweiler Klagen eingereicht.

Wie das Oberverwaltungsgericht unserer Zeitung mitteilte, liegen bislang aber weder Klagebegründungen noch die entsprechenden Verwaltungsunterlagen vor. „Da die Kläger überwiegend Akteneinsicht beantragt haben, ist dafür Voraussetzung, dass das beklagte Oberbergamt die Verwaltungsakten bei Gericht einreicht“, teilte ein Gerichtssprecher auf SZ-Anfrage mit. Es seien nun von dort für Ende November rund 70 Aktenordner mit Genehmigungsunterlagen angekündigt worden. Erst wenn diese vorliegen, könne den Klägern – soweit beantragt – Akteneinsicht gewährt werden. Anschließend seien dann von den Klägern die Begründungen anzufertigen. „Mit deren Einreichung bei Gericht dürfte realistisch betrachtet wohl nicht mehr im laufenden Kalenderjahr zu rechnen sein“, so der Sprecher. Über die Klagen selbst wird das Gerichts wohl erst im Jahr 2023 entscheiden. Der OVG-Sprecher sagte der SZ: „Ob ein Entscheidungstermin bereits im Kalenderjahr 2022 möglich sein wird, erscheint offen.“

Dann aber werden die Klagen nach OVG-Angaben voraussichtlich „im zeitlichen Zusammenhang verhandelt“, so der Gerichtssprecher. Aufgrund der Vielzahl der Verfahren seien dabei mehrere Termine möglich. Eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht sei nur dann erlaubt, wenn das Oberverwaltungsgericht dies zuvor zulasse. Dies sei derzeit aber noch nicht abzusehen. Andernfalls bestehe die Möglichkeit, eine Nichtzulassungsbeschwerde zu erheben.

Die RAG will sich zu den Klagen und dem eigenen juristischen Vorgehen derzeit nicht äußern. Solange die Klagebegründungen noch nicht vorlägen, sei „es nicht seriös, sich zu weiteren rechtlichen Schritten zu äußern“, so ein Sprecher. Der Bergbaukonzern sehe die Genehmigung des Teilflutung durch das Land derzeit vielmehr „als Bestätigung der sorgfältigen Planung, die auch von zahlreichen Gutachten gestützt worden ist“.

Der sogenannte Planfeststellungsbeschluss des Oberbergamtes, gegen den jetzt geklagt wird, regelt die Zulässigkeit der Teilflutung ehemaligen Steinkohlegruben im Saarland auf minus 320 Meter. Das Wirtschaftsministerium als übergeordnete Behörde von Oberbergamt und Bergamt hatte im Einvernehmen mit dem Umweltministerium (das für die wasserrechtliche Seite zuständig ist) die Grubenflutung im August offiziell genehmigt. Kritiker befürchten im Zusammenhang mit der Teilflutung unter anderem Bergschäden, eine Verunreinigung des Grundwassers oder Ausgasungen.

Das Land hat die Genehmigung an zahlreiche Auflagen gebunden. So muss der Bergbaukonzern RAG die Flutung etwa permanent überwachen, den Wasseranstieg jederzeit stoppen können und das Grubenwasser vor der Einleitung in die Saar von Schadstoffen befreien. Grubenwasser ist Regenwasser, das in die Tiefe sickert und sich in Schächten und Strecken unter Tage sammelt. Es ist unter anderem mit Schadstoffen wie PCB belastet.

Geplant ist, dass die Pumpen, die bislang das Grubenwasser abpumpen, im Schacht Duhamel und in der Grube Reden abgestellt werden. Anschließend liefe das Wasser über Querverbindungen von den Gruben Reden und Göttelborn in die Grube Dilsburg und in das Bergwerk Saar. Nach Abschluss der etwa dreijährigen Teilflutung würden die Pumpen im Schacht Duhamel wieder angestellt, um das Grubenwasserniveau auf minus 320 Meter zu halten. Die ehemaligen Bergwerke Camphausen, Viktoria, Luisenthal und Warndt wären von dieser Flutung nicht betroffen. Betroffen ist ein Gebiet mit rund 30 Gemeinden und überschlägig rund 600 000 Einwohnern. In einem zweiten Schritt, der aber noch nicht beantragt ist, plant die RAG, das Wasser bis zur Tagesoberfläche ansteigen und in die Saar laufen zu lassen.