1200 Zuschauer beim Jugendfußball : Riesenturnier lässt Fußballnachwuchs jubeln

Bei der Saarbrücker Hallen-Stadtmeisterschaft im Jugendfußball war die Stimmung super. Hier eine Szene aus der F-Jugend-Begegnung SV Gersweiler gegen SV Saar 05; Gersweiler jubelt. . Foto: Thomas Wieck

SAARBRÜCKEN Saarbrücker Hallen-Stadtmeisterschaft ist das älteste Spektakel seiner Art in Deutschland. Die Familien fiebern am Spielfeldrand mit.

Die Zuschauer in der vollbesetzten Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle applaudieren lautstark den jungen Protagonisten. Der Einmarsch der Gladiatoren bei der Saarbrücker Stadtmeisterschaft im Hallen-Jugendfußball ist mindestens genauso traditionsreich wie das Turnier selbst: Für die Jung-Kicker ist es ein besonderer Moment, als sie sich am Sonntagnachmittag zu den Klängen von Blasmusik den Weg in die Halle bahnen. Der Stolz steht den Kindern und Jugendlichen ins Gesicht geschrieben.

Die ersten Titel der 52. Auflage des Turniers der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Saarbrücker Jugendfußballs sind zu diesem Zeitpunkt bereits vergeben: „So sehen Sieger aus“, rufen die F-Jugendlichen des SV Gersweiler am Rande des Einmarschs ihren Freude heraus. Am frühen Nachmittag haben sie sich mit ihrem 2:0-Sieg im letzten Gruppenspiel über den SV Saar 05 Jugend als erstes Team einen der begehrten Titel gesichert.

Es war ein echtes Endspiel, in dem die Grün-Weißen nach einem Remis und einem Sieg gewinnen mussten, während den 05ern bereits ein Punkt zum ersten Platz der Viererstaffel gereicht hätte. Dass Gersweiler in einem umkämpften Finale am Ende jubelte, lag nicht zuletzt an Lukas Dillschneider: 68 Sekunden waren noch zu spielen, als der Achtjährige aus großer Distanz einfach mal abzog – und mit seinem strammen Linksschuss zum umjubelten Führungstor ins rechte untere Eck traf. Kurz vor Ende legte der SVG-Nachwuchs noch das 2:0 nach – gefolgt vom euphorischen Jubel.

„Es war anstrengend, aber wir haben alles gegeben und freuen uns sehr – ich habe sogar eine kleine Freudenträne verdrückt“, gesteht Gersweilers Sieggarant. Papa Thomas, zugleich Gersweiler Trainer, ist nach dem Triumph stolz auf seine Jungs – und begeistert von der Atmosphäre in der Halle: „Alleine die Kulisse ist für alle Spieler ein Erlebnis, das sie nicht jeden Tag haben – und deshalb sind auch alle, die sich qualifiziert haben, Gewinner.“

Anfangs waren rund 960 Spieler in 85 Mannschaften aus 68 Saarbrücker Vereinen mit dem Ziel angetreten, beim traditionsreichen Endturnier dabei zu sein. „Es ist das älteste Jugend-Hallenfußball-Turnier in ganz Deutschland“, sagt Werner Cartarius, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft. Er ist stolz auf die Veranstaltung, die er gemeinsam mit Hermann Neuberger ins Leben gerufen hat: „1968 ist die Saarlandhalle fertig geworden. Ich ging damals mit dem Wunsch auf ihn zu, ein solches Turnier für den Nachwuchs dort auszutragen. Zum Glück hat er sich sofort bereit erklärt und das Ganze bis zu seinem Tod mitgetragen“, sagt Cartarius über die Rolle des ehemaligen DFB-Präsidenten Neuberger (1975 bis 1992).

Dass das Turnier eine echte Erfolgsgeschichte hat, wird auch am Sonntag deutlich: Die bis zu 1200 Zuschauer, die das Turnier verfolgen, erleben spannende Partien, tolle Tore sowie Freud und Leid, die eng beieinanderliegen: „Das ist echt nervenaufreibend für alle – sowohl für die Kinder als auch für die Eltern“, sagt Spielermama Jasmin Mai, die im Elterntross den Nachwuchs der SF Burbach zu Höchstleistungen angefeuert hat. Am Ende reicht es für die Burbacher G-Jugend nach Sechsmeter-Schießen zwar nur zu Platz zwei – neben den Eltern sind aber auch die Trainer damit vollauf zufrieden: „Wir haben die Kinder monatelang vorbereitet. Jetzt sind wir stolz. Wir hätten nicht gedacht, dass sie sich so toll schlagen – wobei das Ergebnis eigentlich zweitrangig ist. Wichtiger ist, dass es ein sehr faires Turnier war“, sagt SF-Trainer Andreas Schemer. Sein fünfjähriger Sohn und SF-Akteur Gianluca kann da nur zustimmen.

Jayden-Lex Katzer (Saarbrücken) jubelt im G-Jugend-Spiel DJK Ensheim gegen SF Saar 05. Foto: Thomas Wieck

Bei der G-Jugend trafen die DJK Ensheim und die Spielgemeinschaft Sulzbach/SC Halberg Brebach aufeinander. Die Jungs beschworen den Zusammenhalt genauso leidenschaftlich wie ihre großen Vorbilder. Foto: Thomas Wieck