Saarbrücken : Latino-Kino beim Filmfest in Saarbrücken

Saarbrücken Zum zwölften Mal zeigt das Latino Filmfest neue Streifen aus Lateinamerika. Im Mittelpunkt der Filme stehen dieses Mal Frauen und Jugendliche.

Die ausgewählten Filme, die das Filmhaus Saarbrücken vom 10. bis 15. November präsentiert, rücken zwei Gruppen in den Fokus ihrer filmischen Reflexionen: die Frauen und die Jugend. So zeigt am Eröffnungsabend „Mi país imaginario“, der neueste Dokumentarfilm von Patricio Guzmán, wie sehr die chilenischen Massenproteste im Jahr 2019 von Frauen geprägt waren. Was es heißt, Geschäftsfrau in Lateinamerika zu sein, beleuchten gleich zwei Filme. In „Dos Estaciones“ behaupten sich die mexikanische Firmenchefin María und ihre Angestellte gegenüber einem neoliberalen und männlich dominierten Umfeld. In „Mato Seco em Chamas“ haben die Favela-Frauen von Sol Nascente alle Hände voll zu tun, um ihre hochriskante Geschäftsidee gegen die männliche Konkurrenz durchzusetzen. Ein Horizont der sozialen Härte und begrenzten Perspektiven bestimmt auch die Filme, die Kinder und Jugendliche in den Fokus rücken: so etwa die ungleiche Mädchenfreundschaft im dominikanischen Beitrag „Carajita“ oder die Ausbruchspläne zweier Brüder in „Mis hermanos sueñan despiertos“, ein Dokumentarfilm mit fiktionalen Elementen über einen chilenischen Jugendknast. Und in „La edad media“ versucht die zehnjährige Cleo in Buenos Aires, mit Lockdown und Homeschooling klarzukommen.