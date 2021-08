Polizei sucht Zeugen : Brandstiftung und mögliche Randale: Zwei 11-jährige Mädchen in Schmelz halten Polizei auf Trab

Schmelz Ein Brand und große Verwüstung. Dabei hätten die Täterinnen eigentlich längst im Bett sein sollen.

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei in Lebach gegen Mitternacht über einen Mülltonnenbrand vor dem ALDI-Markt in Schmelz in Kenntnis gesetzt. Der Brand konnte umgehend von der Feuerwehr Schmelz gelöscht werden.