Corona-Fall an Polizeihochschule in Göttelborn : 109 junge Polizisten nach unerlaubter Feier freigestellt

Saarbrücken/Göttelborn Nach einer nicht genehmigten Examensfeier an der Saar-Polizeihochschule in Göttelborn am vergangenen Donnerstag sind 109 Absolventen vom Dienst frei gestellt.

Denn eine mitfeiernde Absolventin ist mit dem Coronavirus infiziert, wie das Innenministerium der SZ am Freitag bestätigte. Zum Zeitpunkt der Feier sei das Testergebnis der Frau noch nicht bekannt gewesen.

Die 109 Absolventen der Polizeihochschule hätten eigentlich nach dem Examen an ihre künftigen jeweiligen Dienststellen im Saarland verteilt werden sollen. Das Gesundheitsamt Saarbrücken ordnete an, dass alle Kollegen, die mit der positiv getesteten Absolventin im gleichen Examensraum saßen oder mit ihr näheren Kontakt hatten, in Quarantäne müssen. Dies betrifft insgesamt 53 Personen, wie das Innenministerium mitteilte. Sie sollen sich an diesem Wochenende einem Corona-Test unterziehen. Die übrigen Absolventen sind ebenfalls vorerst vom Dienst freigestellt.

Offenbar hatten Mitglieder des Landesverbands der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) im Anschluss an die Abschlussklausur kostenlose Getränke an die Absolventen verteilt. Entsprechende Feiern nach den Abschlussklausuren sollen üblich sein, waren diesmal aufgrund der Pandemie aber wohl ausdrücklich untersagt worden. Ob es im Zusammenhang mit dem Vorfall zu Disziplinarmaßnahmen kommt, ließ das Ministerium am Freitag offen. Zunächst solle der Sachverhalt vollständig aufgeklärt werden, hieß es.