Aktuelle Zahlen im Regionalverband : 107 neue Corona-Infizierte und ein Todesfall

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Samstag 90 neue Coronafälle registriert. 88 Personen konnten die Quarantäne verlassen. Ein 57-jähriger Patient ist gestorben, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Am Sonntag kamen 17 neue Coronafälle dazu. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner liegt nach internen Berechnungen bei 163,4. Maßgebend sind nach dem Bevölkerungsschutzgesetz jedoch die Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut am Folgetag veröffentlicht werden. Diese lag am Sonntag für den Regionalverband Saarbrücken bei 164,9. Am Sonntag konnten 42 Personen die Quarantäne beenden. Somit sind aktuell 1129 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 714 in Saarbrücken, 153 in Völklingen, 50 in Riegelsberg, 48 in Heusweiler, 33 in Sulzbach, 31 in Quierschied, 30 in Großrosseln, 27 in Püttlingen, 25 in Friedrichsthal und 18 in Kleinblittersdorf. Bei 26 der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde eine Mutation festgestellt. Insgesamt wurde bislang 1684-mal die britische und 176-mal die südafrikanische/brasilianische Variante nachgewiesen.