Bündnis „Bunt statt braun“ „Nicht warten, bis der Zug abgefahren ist“ – 10 000 Menschen bei Demo gegen Rechts in Saarbrücken (mit Fotostrecke)

Ein Land steht auf. Und es werden immer mehr. 10 000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag auf dem Ludwigsplatz in Saarbrücken ein Zeichen gegen alle Formen von Rechtsradikalismus gesetzt. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis „Bunt statt Braun“. Mit-Organisator Timo Ahr, der an der Spitze dieses Bündnisses steht, spricht in seiner Rede von rund 100 Organisationen, Verbänden und Vereinen, die dem Aufruf gefolgt sind. Der komplette Ludwigsplatz ist voller Menschen.