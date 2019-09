Fotoausstellungen : 1000 Bilder zum Thema Pop in Saarbrücken

Saarbrücken Verteilt über die ganze Stadt befassen sich 40 Ausstellungen mit den unterschiedlichsten Spielarten desselben Phänomens.

Wie Pilze schießen derzeit neue Pictures-of-Pop-Ausstellungen in Saarbrücken aus dem Boden. Insgesamt sind es 1000 Bilder in 40 Ausstellungen, also eine monumentale Schau unter dem Motto Pop. Der Begriff Pop steht ja irgendwie für alles, und so kommen bei Pictures of Pop ganz verschiedene Künstler unter einen Hut.