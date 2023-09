Kultur-Erlebnis in Saarbrücken Spaziergänge zu spannenden Orten der Kunst

So auch im Atelier und in der Galerie von Georg Jordi Palocz in der Saarbrücker Halbergstraße. Er nutzt schon seit vielen Jahren ein ehemaliges Ladengeschäft als Galerie, in dem er seine großformatigen, bunten und meist ungegenständlichen Gemälde präsentiert. „Ich bin schon seit zehn oder fünfzehn Jahren bei den „Tagen der Bildenden Kunst“ dabei“, erzählt er. „Aber in diesem Jahr ist es ganz besonders für mich. Denn ich stelle auch Gemälde meines Freundes und früheren Lehrers Cosor aus Temeswar in Rumänien aus“, sagt er.