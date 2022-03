Neues Angebot der niederländischen Firma Go Sharing : 100 Elektro-Leihfahrräder für Saarbrücken

Ousmane N'Gour, Deutschland-Manager der niederländischen Fimra GO Sharing an der Europagalerie. Go-Sharing hat ihre deutsche Firmenzentrale in der Saarbrücker Goebenstraße. Foto: Silvia Buss

Saarbrücken Das niederländische Unternehmen „Go Sharing“ bietet neuerdings in Saarbrücken E-Bikes zur Miete an. Die SZ hat das Angebot ausprobiert.

Sie sind grasgrün, tierisch schwer und nehmen doch kinderleicht die steilsten Saarbrücker Hügel: die 100 E-Bikes, die die Firma „Go Sharing“ seit dieser Woche in der Landeshauptstadt zum Mieten anbietet. Es ist das erste Angebot von stationslosen Leihfahrrädern überhaupt in der saarländischen Hauptstadt. Es scheint, als hätten die Saarbrücker nur darauf gewartet. Kaum hatte das niederländische Unternehmen am Dienstag die E-Bikes an mehreren Punkten in der Innenstadt abgestellt, sah man bereits die ersten Nutzer damit herumflitzen. „Wir hatten mit den E-Bikes schon am ersten Tag, obwohl wir noch gar keine Werbung gemacht hatten, mehr Fahrten als mit den E-Mopeds“, staunte selbst Ousmane N’Guer, der von Saarbrücken aus das Deutschland-Geschäft von Go Sharing managt, über diesen Kick-Start. Seit dem vorigen Frühjahr war das Unternehmen bereits mit 100 E-Mopeds zum Mieten präsent und hat auch diese Flotte um weitere 100 vergrößert.

Wie die E-Mopeds kann man auch die E-Bikes mittels der App von Go Sharing im Stadtgebiet finden und reservieren. Fahrbereit wird ein E-Bike, wenn man den auf dem Oberrohr angebrachten QR-Code einscannt. Der Startpreis beträgt 25 Cent, pro Minute fallen dann laut App weitere 23 Cent an. Etwas günstiger werde es, wenn man Zeitpakte kaufe, erklärt N’Guer. Go Sharing plane außerdem Tageskarten für 15 Euro.

Mit deutlich über 30 Kilo Gewicht ist das Leihrad von Go Sharing für ein E-Bike überdurchschnittlich schwer. Aus guten Grund, wie Ousmane N’Guer betont. Zum einen habe man ein sehr robustes Rad haben wollen, das einiges aushält und möglichst viele Jahre hält, zum anderen solle damit verhindert werden, dass ein Dieb es einfach so wegtragen kann.

Angesichts der bewegten Topographie Saarbrückens kann ein E-Bike gerade auch unsportlichen Zeitgenossen das Radfahren erleichtern. Denn beim Treten in die Pedalen bietet es dem Benutzer eine elektrische Unterstützung bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Stufenweise regulieren wie bei anderen Pedelecs/ E-Bikes lässt sich der Grad der Unterstützung bei den Go-Rädern jedoch nicht. Das Rad erkenne aber anhand des Pedalschlags, wie viel Unterstützung der Radler benötige und ob es zum Beispiel gerade bergauf gehe, sagt Manager N’Guer.

Eine kurze Testfahrt zeigt, dass die elektrische Unterstützung im Flachen eher zu stark als zu schwach ist. Das bedeutet, dass man jede Steigung zwar hinaufzufliegen meint, im städtischen Gedränge aber etwas Mühe hat, das Tempo auf ein Minimum zu drosseln. Anders als E-Mopeds und E-Tretroller ( E-Scooter/ Kick-Scooter) darf man E-Bikes auch in den für Radverkehr freigegebenen Fußgängerzonen wie die Bahnhofstraße und St. Johanner Markt benutzen, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit. Da stellt sich die Frage: In welchem Radius in und um Saarbrücken herum darf man sich überhaupt mit dem E-Bike fortbewegen? Go Sharing hat für die E-Bikes und die E-Mopeds jeweils zwei „Geschäftsgebiete“ festgelegt, die nicht ganz deckungsgleich sind, das der E-Mopeds reicht etwas weiter. Mit den E-Bikes werde fürs erste auf jeden Fall der komplette City-Bereich, auch Alt-Saarbrücken abgedeckt, sagt N’Guer. Die App zeigt durch dunkelgrüne Zonen an, wo man die E-Bikes nach Gebrauch abstellen darf, rote Zonen sind tabu. Nicht beenden kann man die Miete eines E-Bikes oder auch E-Mopeds in Parks, an der Saar oder in der Fußgängerzone. Geregelt hat Go Sharing dies laut N’ Guer in Absprache mit der Stadtverwaltung. Da jeder Nutzer vor Fahrtbeginn identifiziert wird, kann Go Sharing auch reagieren, wenn jemand wiederholt, etwa durch achtloses, andere gefährdendes Abstellen, Anlass zu Beschwerden gibt. Man habe ein Ampelsystem für Verwarnungen, das bei Beratungsresistenz bis zu einer Sperrung gehen kann.

Go Sharing hat aber noch mehr vor, als nur E-Fahrzeuge in der City zu vermieten. Das Unternehmen will Reisenden und Pendlern die Möglichkeit geben, „Shared Mobility“ für die letzte Meile zu nutzen und so einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leisten. Zu diesem Zweck will es in Kooperation mit der Firma Q-Park an deren Parkhäusern und Parkplätzen in ganz Saarbrücken sogenannte „Mobilität-Hubs“ oder „Mobilitätsknotenpunkte“ einrichten. Kunden sollen dort Parktickets inklusive Go-Sharing-Fahrminuten buchen und so ihre Reise zum endgültigen Ziel mit der Go-Sharing-Zweirädern emissionsfrei fortsetzen können.