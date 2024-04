Essen und Trinken Zehn beliebte Biergärten in Saarbrücken – Preise, Öffnungszeiten & Geheimtipps

Direkt am „Ulanen-Pavillon“ gelegen ist das „Platanen-Café“, das eine ähnliche Getränkeauswahl bietet. Zusätzlich können an kühleren Sommerabenden auch Heißgetränke serviert werden. Während der warmen Sonnenstunden um die Mittagszeit können Gäste zudem leckeres Eis bestellen. Da sich das Café in direkter Nähe eines Spielplatzes befindet, eignet es sich vor allem für Familien mit kleineren Kindern. Im Ulanen-Pavillon“ und „Platanen-Café“ gelten die gleichen Preise. Ein Tipp: Gegen Pfand können Gäste in beiden Gaststätten Boule-Kugeln ausleihen.