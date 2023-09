1. Saarbrücker Holzkunstfest am Osthafen Kettensägen-Künstler erschaffen Werke für den Saarbrücker Zoo

Bereits von Weitem hörte man das Heulen von Kettensägen und hatte den Geruch von Sägespänen in der Nase. Wer allerdings eine Forst-Aktion vermutete, um alte Bäume zu entsorgen, lag falsch. Stattdessen fand am Wochenende das erste Saarbrücker Holzkunstfest am Osthafen statt, unter dem Motto „Kunst trifft Holz: Feingefühl vereint mit Fantasie!“.