Fußball Warum das Remis dem FCS nicht hilft

Es fehlte nicht viel – und die Minimalistinnen der SV Elversberg hätten im Topspiel in der Fußball-Regionalliga ihren dritten 1:0-Sieg in Folge gefeiert. Bis zur 86. Minute führte der Tabellenführer im Saar-Derby am Sonntag beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken mit 1:0. In einer chancenarmen Partie, die vor allem von der Spannung und intensiver Zweikampfführung lebte, hatten die Elversbergerinnen vor knapp 300 Zuschauern im Saarbrücker Kieselhumes-Stadion früh vorgelegt. Nach einem Eckball von Lena Reiter in der 12. Minute, der gefühlt zehn Sekunden in der Luft unterwegs war, kam Michelle Reifenberg am zweiten Pfosten angelaufen und traf per Volley-Abnahme unter die Latte. FCS-Torfrau Allison Wagner, vor der Saison aus Elversberg zu den Blau-Schwarzen gewechselt, bekam die Hände bei dem strammen Abschluss nicht mehr rechtzeitig hoch und konnte den Einschlag im Tor nicht verhindern.