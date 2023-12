Vor Pokalspiel Todkranke Mutter wendet sich mit rührender Botschaft an FCS-Profis

Nach der Berichterstattung unserer Zeitung über die von FCS-Torwart Tim Schreiber auf den Weg gebrachte Spendenaktion für eine unheilbar an Krebs erkrankte Frau hat sich die zweifache Mutter mit bewegenden Worten an Schreiber und dessen Teamkollegen vom 1. FC Saarbrücken gewandt. „Ich bin echt überwältigt von deinem Einsatz und deinem Willen auf dem Platz und neben dem Platz“, heißt es in der Nachricht, die der SZ vorliegt.