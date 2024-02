Jugendfußball Wieso Saar 05 eigentlich raus ist – und doch den Titel bejubelt

Nach ihrem ersten Spiel beim sogenannten Sparkassen-Jugend-Cup schlichen die A-Jugend-Fußballer von Saar 05 Saarbrücken mit hängenden Köpfen vom Spielfeld im Sportzentrum Homburg-Erbach. Die Mannschaft von Trainer Frank Bastian hatte den Auftakt beim Finalturnier der Hallen-Saarlandmeisterschaft in den Sand gesetzt. Die JFG Schaumberg-Prims feierte am Samstag nach Treffern von Sören Witt, Lukas Bilke und Philip Simmet einen 3:0-Sieg. Eigentlich waren die Saarbrücker damit so gut wie raus aus dem Titelrennen. Doch am Ende durften sie überraschend doch noch den Saarlandmeister-Titel bejubeln.