Zweitligist Fortuna Düsseldorf plant Revolution Kostenloser Eintritt ins Fußballstadion – das sagt der 1. FC Saarbrücken dazu

Fortuna Düsseldorf versucht sich an einer Fußball-Revolution und will Fans schon in der kommenden Saison bei mindestens drei Zweitliga-Heimspielen freien Eintritt gewähren. Mithilfe von Sponsorengeldern in Höhe von 45 Millionen Euro soll die Zahl der für Zuschauer kostenlosen Partien in Zukunft immer weiter steigen, die strategische Neuausrichtung soll den Club zudem wieder zurück in die Bundesliga führen. Der Slogan: „Fortuna für alle“. Ob diese Pläne auch beim 1. FC Saarbrücken auf Interesse stoßen und möglicherweise sogar Vorbild sein könnten, hat die SZ in Erfahrung gebracht.