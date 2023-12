Qualifikationsturniere für das Fußball-Hallenmasters FCS II trotzt der 20-jährigen Masters-Abstinenz

Beim Master-Qualifikationsturnier des FC Noswendel Wadern schaffte es der 1. FC Saarbrücken II einmal mehr in die Punkte und ist seinem ersten Einzug in die Endrunde seit 2004 bereits ganz nah. Die SF Köllerbach wurden beim Turnier der SG Nalbach-Piesbach Dritter und führen die Tabelle weiterhin an.

29.12.2023 , 17:43 Uhr

Pierluigi Vella vom 1. FC Saarbrücken II scheitert mit einem spektakulären Schuss im Endspiel am Primstaler Torwart Lenard Caryot. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler

Turnier des FC Noswendel Wadern: