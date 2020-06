Kostenpflichtiger Inhalt: 1. FC Saarbrücken : Wird der Dienstag zum FCS-Freudentag?

Jubel nach dem Aufstieg: In der vergangenen Saison feierte der 1. FC Saarbrücken II die Meisterschaft in der Kreisliga A Südsaar. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken II kann am Dienstag wohl den zweiten Aufstieg in Serie feiern. Wird auf dem Verbandstag beschlossen, dass die Saison abgebrochen und gewertet wird, liegt der FCS II nach allen denkbaren Kriterien vorne. Gleichzeitig könnten die Profis Historisches schaffen – und ins DFB-Pokalfinale einziehen.

Von Philipp Semmler

Am 26. Mai jubelte der 1. FC Saarbrücken. Nach dem Abbruch der Saison der Fußball-Regionalliga Südwest sind die Blau-Schwarzen Meister und Aufsteiger in die 3. Liga. Am kommenden Dienstag, 9. Juni, könnte es noch viel mehr Grund zum Jubel geben. Der FCS kämpft im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion sensationell im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen um den Einzug ins Finale (20.45 Uhr/ZDF). Und: Die Reservemannschaft könnte an diesem Tag ihren zweiten Aufstieg in Folge feiern. Sammer Mozain, Spielertrainer des 1. FC Saarbrücken II, sagt: „Die Erste steigt auf, die A-Jugend steigt auf, die Frauen bleiben in der 2. Liga. Wenn wir jetzt noch aufsteigen würden, wäre das schon ein erfolgreiches Jahr für uns, wenn nur Corona nicht wäre.“

Die 2018 neugegründete zweite Mannschaft hat das Ziel, schnellstmöglich nach oben zu klettern. Der 1. FC Saarbrücken II will mittelfristig wieder in einer Liga spielen, in der Akteure aus der eigenen A-Jugend und Talente von außerhalb eine Perspektive haben und in der Spieler aus der ersten Mannschaft nach Verletzungen Spielpraxis sammeln können. „Ich denke, für Spieler aus unserer U19 wären wir interessant, wenn wir in der Verbandsliga spielen, mit dem Ziel in die Saarlandliga aufzusteigen“, sagt Mozain: „Für die Profis ist bei uns aufzulaufen, um Spielpraxis zu sammeln, wohl erst ab der Saarlandliga oder der Oberliga sinnvoll.“

Gelingt der vom FCS angestrebte Durchmarsch seiner Reservemannschaft im höchstmöglichen Tempo, könnte Saarbrücken II in der Saison 2022/2023 in der Saarlandliga spielen. Das hängt aber auch davon ab, ob die jetzige Ligen-Pyramide erhalten bleibt - eine Liga-Reform ist in Planung. „Wir haben die Mannschaft nicht wieder angemeldet, um Extra-Runden zu drehen“, stellt Mozain klar.

Nach den ersten 48 Monaten liegt der 1. FC Saarbrücken II auf Kurs. In der vergangenen Saison wurde die Reserve der Blau-Schwarzen verlustpunktfrei Meister der Kreisliga A Südsaar. Jetzt winkt der Durchmarsch in die Landesliga: In der Tabelle der Bezirksliga Saarbrücken steht der FCS II zum Zeitpunkt der Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie ganz oben – und das trotz eines Fehlstarts. Zum Auftakt gab es eine 0:2-Niederlage bei der vom ehemaligen FCS-Spieler und -Trainer Andreas Fehlhauer trainierten DJK Ensheim. Es folgte ein 1:1 im ersten Heimspiel gegen den SV Emmersweiler. „Das war etwas holprig“, gibt Mozain zu. Und er ergänzt: „Wir hatten zu der Zeit einige Urlauber und viele neue Spieler. Da waren viele Laufwege noch falsch.“

Doch danach lief es wie am Schnürchen. Von den folgenden 17 Spielen gewann der Aufstiegsfavorit 16. Den Grund für diese beeindruckende Bilanz sieht Sammer Mozain im Engagement seiner Akteure: „Bei mir kommen immer alle ins Training, was vielleicht bei anderen Mannschaften in dieser Liga nicht so ist. Dadurch waren wir einfach viel fitter als unsere Gegner.“ Lediglich der SV Emmersweiler entwickelte sich zu einem Angstgegner für die Mozain-Elf. Gegen den Club aus dem Warndt gab es auch im Rückspiel keinen Sieg – sondern eine 1:3-Niederlage.

Die wird der 1. FC Saarbrücken II aber verschmerzen können. Denn dank der vielen Siege führt der FCS die Tabelle der Bezirksliga Saarbrücken mit sechs Punkten Vorsprung vor dem TuS Herrensohr II an. Da die „Molscher“ die selbe Anzahl an Partien wie der Verfolger absolviert haben, hat der FCS II auch bei der „Quotienten-Regel“ die Nase vorn. Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) hat für seinen am kommenden Dienstag stattfindenden außerordentlichen Verbandstag den Antrag gestellt, die Saison in allen Ligen im Saar-Fußball abzubrechen und nach der Quotienten-Regel die Aufsteiger zu bestimmen.

Es gibt auch Anträge von Vereinen, die die Aufsteiger nach anderen Kriterien ermitteln wollen - nach der Tabelle zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung oder nach der Hinrunden-Tabelle. Aber auch dann hat der 1. FC Saarbrücken II die Nase vorne. Sollte allerdings entschieden werden, die Saison zu annullieren oder im Herbst fortzusetzen - entsprechende Anträge gibt es ebenfalls - könnte die Reservemannschaft des frischgebackenen Drittligisten noch nicht über den Aufstieg in die Landesliga jubeln. Mozain warnt deshalb vor verfrühter Aufstiegsfreude: „Wenn man sieht, wie viele Anträge für den Verbandstag eingegangen sind (20, Anmerkung der Redaktion), kann man nie voraussagen, was genau passieren wird.“