Maskottchen spricht über seinen besonderen Job Geheimnis gelüftet: Dieser Mann ist FCS-Löwe Lui

Lui hat es nicht leicht. Er hört schlecht, sieht schlecht, schwitzt stark, oft ist er nach dem Spiel richtig k.o. Ob der Job als Maskottchen des 1. FC Saarbrücken anstrengend ist? „Boah“, entfährt es Cengiz Yavas: „Das ist extrem anstrengend. Das Schlimmste ist die Hitze in der Maske, am Körper geht’s.“ Gerade im Sommer müsse er sehr viel trinken. Wenn die Sonne knallt im Ludwigspark, kommt es vor, dass er alle 20 Minuten in die Katakomben muss, um sich zu schützen. Übel sei es beim Freundschaftsspiel gegen Mönchengladbach im vergangenen Juli gewesen. „Da war ich fünf, sechs Stunden im Kostüm. Danach konnte ich kaum noch stehen.“