Wer hat Schuld an Problemen im Ludwigspark? „Lachnummer der Nation“, „Tiefpunkt“: Der große Streit um das Rasen-Desaster von Saarbrücken

Noch 40 Minuten bis zum Anpfiff im Ludwigspark. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder auf den furchtbar aussehenden Rasen, und der Mann am Zaun hört einfach nicht auf zu schimpfen. „Die Dummschden der Dummen“ seien hier am Werk gewesen, bellt er in sein Handy in einem breiten Dialekt, wie man ihn in Schmelz oder Wadern spricht. Eine Minute geht das so, der Mann kann sich kaum beruhigen.