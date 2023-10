Filmfest unter Polizeischutz Zerstörte Plakate und verbale Angriffe bei Jüdischen Filmtagen in Saarbrücken

Zurzeit laufen die traditionellen Jüdischen Filmtage im Saarbrücker Kino Achteinhalb. In Zusammenarbeit mit der Synagogengemeinde Saar und weiteren Partnern sind bis zum 24. Oktober Filme im Achteinhalb zu sehen, oft begleitet von den jeweiligen Filmemachern; dazu gibt es ein Konzert und ein traditionelles Schabbat-Dinner in der Synagoge in Saarbrücken.