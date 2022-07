Pilotprojekt in Saarbrücken : Abwasser-Proben: Zahl der Corona-Kranken im Saarland wohl deutlich höher

In der Kläranlage Saarbrücken-Burbach wird das Abwasser auf Corona-Viren untersucht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Sind Abwasser-Proben das lange erhoffte verlässliche Instrument im Kampf gegen das Virus? Deutschlands Amtsärzte fordern, dass das Abwasser in allen Kommunen auf Corona-Spuren untersucht wird. In Saarbrücken passiert das in der Kläranlage Burbach seit Februar. Erste Ergebnisse gibt es bereits.